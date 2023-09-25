«Международный туризм в Исландии действительно вырос в геометрической прогрессии за последнее десятилетие, и это, очевидно, оказывает влияние не только на климат», — сказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

По ее словам, для улучшения экологической ситуации в стране в связи с «туристическим бумом» власти вынуждены рассматривать вариант введения туристического сбора в конце 2024 года.

При этом размер налога пока не определен, однако Якобсдоуттир отметила, что «тариф не будет высоким».

Как отмечает портал, сбор будет взиматься в виде городского налога за каждую ночь пребывания в стране.

После окончания пандемии коронавируса в Исландии произошел резкий рост числа иностранных туристов, в 2022 году страну посетили более 8,5 млн путешественников.