"Благодаря решению правительства России и комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод более 10 инвесторов готовы вложить свои средства в развитие курортного Железноводска. Основной уклон — на строительство гостиниц и санаториев", — говорится в сообщении.

Как отмечается главная задача — улучшить качество номерного фонда на курорте.

"Строительство новых объектов даст возможность существенно увеличить интерес к внутреннему туризму в среднем ценовом сегменте и выше", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.

Он уточнил, что 10 инвесторов это — "рекорд для курорта".

Железноводск — один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря. На его территории расположено свыше 20 источников минеральной воды.