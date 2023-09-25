Проект бюджета предполагает выделение на аэропорты в следующем году 27,4 млрд руб., тогда как ранее планировалось выделить 35,1 млрд руб. Изменение параметров финансирования связано, в том числе, с перераспределением субсидий между структурными элементами госпрограммы "Развитие транспортной системы", говорится в материалах.

В 2024 году зарезервированные средства пойдут на реконструкцию и ремонт 32 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов в Махачкале, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Грозном, говорил на прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов.

На 2025 и 2026 гг. поддержка этого федерального проекта не предусмотрена, следует из материалов. За 8 месяцев этого года на его реализацию было направлено почти 43 млрд руб.