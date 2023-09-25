«В настоящее время мы активно работаем с такими европейскими направлениями, как Греция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Причем наибольшим спросом пользуются именно Греция и Италия, куда можно добраться удобными транзитными рейсами, а также есть довольно лояльная визовая политика. Что касается информации об ограничении на ввоз в страны ЕС пользовательской электроники и предметов роскоши, то на данный момент нам не известно о каких-либо фактах изъятия у туристов личных вещей», — рассказали в пресс-службе туроператора Space Travel.

Как отметили в компании, большинство организованных туристов путешествуют на самолете. «У нас нет информации о том, каким образом может быть организован скрининг в аэропортах ЕС. Все иностранные граждане после прохождения паспортного контроля проходят на выход по так называемому "зеленому коридору", который не предполагает досмотр ручной клади и личных вещей: скрининг проводится только визуально. Никаких изменений в этой процедуре не происходило. Мы постоянно следим за этой ситуацией, а также за правоприменительной практикой в ЕС», — подчеркнули в пресс-службе.

Отсутствие конфискаций подтвердили и в пресс-службе туроператора PAC Group.

«Хоть правила Еврокомиссии едины для всех стран, но традиционно топовые по спросу европейские страны, которые заинтересованы в туристах из РФ, не применяют его на практике и не изымают личные вещи у туристов. Более строгие, например, — Польша, Финляндия, страны Балтии, но и там конфискация в основном касается перемещения на личном транспорте», — пояснили в туркомпании.

В PAC Group также сообщили, что спрос на отдых в ЕС в этом году заметно выше, чем в прошлом. Наибольшим спросом пользуются туры в Италию, Испанию, Францию, Грецию, Венгрию, Австрию и на Кипр.

Ранее Еврокомиссия выпустила циркуляр, согласно которому из-за действующих санкций на пересечении границы с ЕС у граждан РФ могут изъять личные вещи и технику, в том числе автомобили.

Спустя несколько дней после опубликования документа, вызвавшего большой резонанс и в Европе и России, Еврокомиссия уточнила некоторые из его положений, заявив, что одежда россиян и предметы личной гигиены, скорее всего, не будут досматриваться таможенными органами страны въезда. Согласно регламенту, под запрет не должны попадать и те вещи, которые туристы «явно везут с собой для использования в личных целях».