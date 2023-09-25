"Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 208 номеров, способный вместить до 170 тыс. человек в год, станет частью города-курорта. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей. В результате его реализации планируется создать порядка 40 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию и запуск отеля запланирован на февраль 2026 года. Кроме услуг проживания, гости отеля смогут воспользоваться сервисами питания, автопарковкой, фитнес-залом с бассейном и СПА.

Отмечается, что земельный участок будет предоставлен компании без проведения конкурсной процедуры, как мера поддержки инициативы инвестора.

"В связи с развитием внутреннего туризма и увеличением потока отдыхающих на Кавказские Минеральные Воды востребованность такого рода отелей постоянно растет. А Пятигорск является не только городом-курортом, но и столицей Северо-Кавказского федерального округа и очень привлекателен как в части деловой активности, так и развития тренда на путешествия по России", — говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО СЗ "Эталон Отель" учреждено в Пятигорске в мае 2023 года. Компания специализируется на деятельности застройщика и генерального подрядчика. Учредителем и генеральным директором является Алексей Раздобудько.

Azimut Hotels — российская гостиничная сеть, созданная в 2006 году. На сегодняшний день в нее входит более 60 отелей и санаториев в более 40 городах с общим фондом около 10 тыс. номеров.