"В Дагестане установят 34 модульных дома и благоустроят одну площадку под автокемпинг в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". До конца года проекты будут реализованы", — приводятся в сообщении слова министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова.

Объекты появятся Буйнакском, Гунибском, Дербентском, Рутульском, Шамильском, Карабудахкентском, Докузпаринском, Курахском, Каякентском,Магарамкентском, Табасаранском, Казбековском районах и городе Дербенте.

Кроме того, отмечено, что в текущем месяце Дагестан вошел в перечень субъектов, которые в 2023-2024 годов получат дополнительное финансирование от правительства РФ на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

"Создание инфраструктуры средств размещения для нас особенно актуально, поскольку средняя загруженность средств размещения по итогам месяца составляет 90%", — добавил министр.