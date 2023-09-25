Проект запустил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

В программе творческой лаборатории предусмотрен образовательный блок и мастер-классы.

"В конце курса студенты представят свои предложения экспертам, которые занимаются продвижением Санкт-Петербурга на туристском рынке, и получат рекомендации по совершенствованию проекта. А лучшие работы будут реализованы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент образовательным и научно-популярным туризмом в Петербурге занимаются более 40 туроператоров, разработавших свыше 100 предложений.