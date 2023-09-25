О планах по приведению в порядок Верхнего, которое является не только самым большим в городе, но и любимым местом отдыха горожан, так как на его берегу расположен парк "Юность", чиновники рассказали в ответ на соответствующий вопрос Алиханову.

"До конца этого года разработаем проектно-сметную документацию на расчистку двух участков водоема. При получении финансирования расчистку планируем начать в следующем году. Сейчас сотрудники МУП "Чистота" убирают мусор с берегов и водной глади Верхнего озера", — пояснили в министерстве.

Речь как раз идет о тех участках озера, которые являются самыми проблемными из-за отсутствия циркуляции воды и ее малого объема. Они расположены напротив улицы Некрасова и около парка "Юность".

При этом администрация Калининграда самостоятельно ведет благоустройство береговой зоны озера.

Так, летом 2023 года глава администрации Елена Дятлова отмечала, что "Верхнее — одно из самых любимых, если не самое любимое место отдыха горожан". "И с каждым годом желающих прогуляться здесь, провести время с семьей, позаниматься спортом становится все больше. Так что продолжаем развивать эту территорию с учетом пожеланий калининградцев, чтобы сделать ее ещё более комфортной и красивой", — добавила она.

По словам Дятловой, предполагается строительство нового променада в район улицы Верхнеозёрной. Мэрия уже определилась с концепцией его возведения. Это должна быть конструкция, которая визуально не станет перегораживать акваторию. Новый променад позволит "расшить" узкое место в районе кафе "Причал" и мостика на Тельмана, отделить пешеходный поток от велодорожки.

Парковая зона вокруг Верхнего будет рассчитана на одновременный отдых более 5 тыс. человек.