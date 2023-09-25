"Яхта "Амина" проводила ходовые испытания. При неудачных маневрах в машинное отделение попала забортная вода, в результате яхта была полностью обесточена и дрейфовала в районе судоходного пути на траверзе пос. "Широкая балка" в акватории порта Новороссийск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесконтрольный дрейф яхты с потерей управления представлял угрозу для безопасного судоходства. "Спасатели Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" успешно провели аварийно-спасательные работы по буксировке судна к месту ремонта. Яхта "Амина" ошвартована к причалу судоверфи "Алексино", — добавили в пресс-службе.