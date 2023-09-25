"Каждый тур имеет свою особенность — прогулка с купцом Афанасием Никитиным, активный тур с "бегущим" гидом, экскурсии от гидов объединённого музея, исторический тур по Твери, авторские программы", — говорится в сообщении.

Кроме того, для региональных туроператоров пройдёт экскурсия-скетчинг по бульвару Радищева. Творческая прогулка состоится под руководством профессионального педагога, члена Союза художников РФ Дины Вальберг, а по ее итогам будет сформирована новая экскурсия для всех желающих.

Ключевой площадкой празднования Дня туризма станет мультимедийный исторический парк "Россия — моя история", где начнется Тверской туристский форум — площадка для открытого диалога власти, бизнеса и экспертов туристической отрасли.

На пленарной сессии эксперты федерального уровня расскажут о трендах развития цифровой рекламы, управлении репутацией туристического объекта, цифровых сервисах в туризме, организации работы с туристами из Китая, отметили в пресс-службе.

После пройдет мероприятие по обмену опытом в аттестации гидов между комитетом по туризму города Москвы и министерством туризма Тверской области. За "круглым столом" представители аттестационной комиссии и экскурсоводы обсудят вопросы межрегиональной аттестации, меры поддержки и механизмы продвижения экскурсионных услуг.

В завершение праздника пройдёт награждение представителей сферы гостеприимства за вклад в развитие отрасли.

"Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Сегодня у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

По данным облправительства, в 2022 году в Тверской области отмечен рост числа туристов — регион посетило более 2,6 млн человек. В целом за прошедшие семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза.