Заседание прошло в рамках проведения в верхней палате российского парламента Дней Рязанской области.

По словам главы региона, действующему в настоящее время мосту через Оку более полувека, остаточный срок его эксплуатации 5-7 лет. Между тем мост не только соединяет части Рязанской области, но и является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород. Ежедневно более 50 тыс. автомобилей проезжает этот участок. Ближайший объезд составляет 100 км.

"Неудовлетворительное состояние действующего моста подтверждено всеми экспертизами. Поэтому строительство моста-дублера — это один из наших приоритетов и самый принципиально важный сейчас вопрос", — отметил Малков.

Он сообщил, что сейчас разрабатывается проект нового моста. Его предварительная оценка — 30 млрд рублей.

Губернатор добавил, что регион рассчитывает на поддержку Совета Федерации в вопросах включения Рязанской области в профильные федеральные программы и оказания необходимой поддержки.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить совместно с органами исполнительной власти Рязанской области реализацию проекта по строительству моста-дублера через Оку. Проект должен быть реализован до 2028 года.