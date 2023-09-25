"В 16:50 (11:50 мск) вылетел", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, данный рейс должен был вылететь на Пхукет по расписанию в 10:00 (05:00 мск), но вылет был задержан из-за замены экипажа. На рейс были зарегистрированы 336 пассажиров.

Также вылета из Иркутска все еще ожидает чартерный рейс на Пхукет авиакомпании "Икар". Он был задержан рано утром 24 сентября в связи с технической неисправностью. Планируемое время вылета — полдень 27 сентября.

На рейс регистрировались 434 пассажира. В настоящее время они размещены в гостиницах.

Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, полагающихся пассажирам, в аэропорту была организована работа мобильной приемной.