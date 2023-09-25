В 2024 году на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" планируется направить 29,2 млрд руб., тогда как в действующем бюджете на это закладывалось 33,9 млрд руб. В 2025 году на проект планируется выделить 28,7 млрд руб. против предполагавшихся ранее 33,4 млрд руб., в 2026 году — 30,2 млрд руб., что на 10% меньше относительно бюджетного прогноза.

Для сравнения — в 2023 году на этот федеральный проект закладывалось 58,5 млрд руб., а фактически за 8 месяцев, согласно материалам, на него было потрачено 63,8 млрд руб. Эта сумма включает субсидии в размере 25,3 млрд руб. на возмещение расходов авиакомпаний при выполнении внутренних перевозок в условиях внешних санкций. В проекте бюджета на ближайшую трехлетку, как и ожидалось, этой категории поддержки не заложено. Потребность в ней будет снижаться по мере выкупа авиакомпаниями иностранных самолетов, поясняли ранее в Минтрансе. Выкуп и последующая очистка от зарубежной регистрации позволяет использовать их без риска ареста на более рентабельных международных рейсах.

Субсидии на полеты между центральной частью страны, Дальним Востоком, Крымом (авиасообщение с полуостровом приостановлено) и Калининградом в 2024 году могут составить 10,3 млрд руб. против планировавшихся ранее 12,3 млрд руб., в 2025 году — 10 млрд руб. против 11,8 млрд руб. На 2023 год, согласно действующему бюджету, для этой программы закладывалось 12,3 млрд руб.

Поддержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы также сократится: в 2024 году она составит 7,3 млрд руб. против планировавшихся 8,9 млрд руб., в 2025 году — 7,1 млрд руб. против 8,98 млрд руб. В текущем бюджете на этот год на программу было заложено почти 9 млрд руб., при этом весной, по данным источника "Интерфакса", финансирование было сокращено на 1,4 млрд руб.

Поддержка перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ее получателем выступает авиакомпания "Аврора") в 2024-2026 гг. составит 1,76 млрд руб. ежегодно, следует из материалов к проекту бюджета. В текущем бюджете на эти цели предусматривалось 7 млрд руб. в 2023 году и по 7,7 млрд руб. в 2024-2025 гг.