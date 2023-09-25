"Таких планов у нас нет. Другие станции открывать мы в аэропортах не планируем и никогда не планировали даже причем. Аэроэкспрессов вполне достаточно", — сказал Ликсутов, ответив на вопрос, планируется ли построить станции метро возле других аэропортов после открытия станции "Аэропорт Внуково".

Ликсутов отметил, что станцией "Аэропорт Внуково" после запуска пользуется около 8-9 тыс. человек каждый рабочий день. Большую часть пассажиров составляют люди, которые проживают в районе этой станции, а также работники аэропорта и прилегающих к нему учреждений. Открытие станции "Аэропорт Внуково", нового участка Солнцевской линии метро, состоялось 6 сентября 2023 года.