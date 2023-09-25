Теперь посещать заповедник можно с января по апрель. В январе стартуют снегоходные группы, с февраля к ним присоединятся лыжные, а с марта — вертолетные.

Снегоходный маршрут из кордона Полой к плато Маньпупунер перестанет действовать. Вместо него гости со стороны Коми смогут добраться к столбам выветривания от кордона Усть-Ляга.

Этот маршрут позволит туристам прибыть на плато в более короткие сроки, что уменьшит губительный для заповедника антропогенный фактор. Маршрут протяженностью 35 км почти не затрагивает миграционные пути животных, отмечается в сообщении.

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с национальным парком "Югыд ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.