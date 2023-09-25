"VI фестиваль "День пареной репы" посетили более 2 тысяч гостей. (...) На празднике представили необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей. Были приготовлены суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и многое другое", — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы подготовили несколько конкурсов — театральных постановок "Сказ про репку", частушек "Русский реп", народных ремесел и творчества "Проще пареной репы", а также на лучшее оформление блюда и костюма. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, историческая реконструкция и ярмарка сувениров ручной работы мастеров из разных регионов России.

Фестиваль проходит в Подмосковье с 2018 года. Он проводится в последнюю субботу первого осеннего месяца и приурочен к старинному русскому празднику "Репорезов день".