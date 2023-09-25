Кроме того, авиакомпания прогнозирует рост расходов, связанных с изменениями валютных курсов, на 50 млн австралийских долларов.
Дальнейшее увеличение затрат потребует изменения цен на авиабилеты, однако, как заявили в Qantas, перевозчик будет стремиться обеспечить баланс между компенсацией возросших расходов и доступностью путешествий для клиентов.
В планы компании также входит инвестирование дополнительных 80 млн австралийских долларов в улучшение качества обслуживания на фоне череды инцидентов с участием перевозчика, в том числе судебных разбирательства из-за продажи билетов на более чем 8 тыс. рейсов, которые уже были отменены.
Акции Qantas потеряли в цене 1,5% по итогам торгов в Сиднее в понедельник. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 13%, в то время как индекс S&P/ASX 200 за тот же период вырос на 0,5%.