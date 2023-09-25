"В День туризма на "Роза Хутор" гостей курорта ждут творческие мастер-классы, бесплатные экскурсии, лекции от экспертов отрасли, конкурсы, призы и подарки", — говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню туризма, стартуют на главной площади курорта в 11:00 мск. Гостей ждут творческие мастер-классы от Детского клуба RIDERS по росписи деревянных значков, экскурсия в музей Археологии, спортивно-туристическая полоса препятствий с розыгрышем сувениров, мастер-класс "Использование телефона в навигационно-познавательных целях". Самые маленькие смогут освоить навыки поведения в горах на увлекательных занятиях "Горная бродилка" и "Школа выживания" от Детской Горной академии.

"Праздничная программа, посвященная Дню туризма на "Роза Хутор", продолжится в лектории Горного клуба "Спорт-Марафон". Здесь пройдет встреча с выдающимся путешественником Константином Мержоевым. На его счету более десятка длительных экспедиций, включая уникальную по огненному поясу Земли. Он расскажет о своем туристическом опыте, о самых неизведанных уголках России, о том, какие впечатления дарят путешествия и как меняют человека", — отметили на курорте "Роза Хутор".

Гости лектория также смогут посмотреть на горный туризм глазами спасателя, узнать об оказании первой помощи в горах, понять как правильно собраться в поход и где гулять на "Роза Хутор".

"Курорт "Роза Хутор" каждый год посещают около двух миллионов гостей из разных уголков страны и мира. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника, летом — 110 километров пеших маршрутов", — отмечается в сообщении.

Международный праздник День туризма появился более 40 лет назад по инициативе Всемирной туристской организации. Каждый год его отмечают сотни тысяч путешественников и профессионалов туристской индустрии.