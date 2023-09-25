"К нам приедут 960 одаренных детей — победителей олимпиад, учащихся художественных школ и школ искусств из 21 региона России в рамках национального проекта "Культура" по программе "Моя Россия". Они в течение двух дней посетят Екатеринбург, Алапаевск, побывают на Ганиной яме", — цитируются в сообщении слова директора регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой.

Отмечается, что первая группа из 44 школьников уже прибыла в Екатеринбург. Это дети из Челябинской области — из села Бреды, поселков Снежный и Рощино, из города Куса. На перроне их встречал духовой оркестр.

До середины ноября Свердловскую область посетят школьники из Ленинградской, Московской, Калужской, Омской, Смоленской областей, Татарстана, Башкирии и других регионов.

Ранее сообщалось, что проходящий по территории региона участок "Императорского маршрута", посвященного жизни царской фамилии Романовых, признан национальным. До этого национальным был признан другой свердловский маршрут — "Демидовский".