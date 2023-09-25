«Ведущие маньчжурские туроператоры, с которыми мы работали многие годы, 23 сентября отправили к нам три группы. Партнерам было важно проверить, как работает безвизовый режим, не будет ли проблем на границе. Группы проследовали через международный пункт пропуска «Забайкальск», к документам не было никаких вопросов, процесс пограничного контроля занял времени не больше, чем обычно. В рамках тестового режима группы были небольшие, всего приехало 18 человек и на один день – без ночевки. А в понедельник принимаем группу уже с полноценной экскурсионной программой», — рассказала она.

По словам Ермолиной, у китайских туристов большой интерес к поездкам в Россию. «У нас десятки звонков от китайских коллег. Туристы соскучились, хотят путешествовать, а туроператоры готовы их отправлять. Постепенно процесс активизируется, тем более что в октябре у китайцев наступает так называемая «золотая неделя» отпусков. Думаю, они поедут и в Читу, и в Улан-Удэ, и в другие города России. Китайские туристы любят начинать путешествия именно из Забайкальского края, так как здесь немало важных для них достопримечательностей», — пояснила она.

По данным пункта пропуска «Забайкальск», самого крупного на границе России с Китаем, за 6 месяцев 2023 года границу пересекли более 170 тысяч туристов в обоих направлениях. В пиковые дни количество проезжающих достигает тысячи человек. В среднем за сутки границу Россия – КНР пересекали 230 туристов и 27 автобусов.

Пассажирское движение на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Забайкальске возобновилось с января 2023 года, однако пока россияне едут в Китай по индивидуальным визам. «Китай российских туристов по безвизовому обмену все еще не принимает. Желающие есть, но, по словам наших китайских коллег, списки российских туристов их министерство пока не подтверждает», — рассказала Ермолина.

Ране сообщалось, что после возобновления привычного туристического потока Забайкалье ожидает ежегодно около 60 тыс. туристов из Китая.

Минэкономразвития России объявило о запуске групповых безвизовых туристических поездок в Китай с 1 августа. Групповым туром считается поездка не менее пяти человек по единым маршруту и программе.