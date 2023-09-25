"По организации пассажирского сообщения сейчас идет обмен нотами между Россией и Китаем, рассчитываем запустить его в следующем году", — приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Мост с начала открытия в июне прошлого года пересекли 50,4 тыс. транспортных средств, что соответствует прогнозам с учетом временной схемы работы пограничного пункта пропуска.

"Потенциал пропускной способности моста выше в десятки раз. Ждем окончания строительства постоянного пункта пропуска, тогда в режимной зоне транспорт будет обслуживаться по 28 полосам на импорт и экспорт: по грузовому и пассажирскому направлениям", — отметил Орлов.

За 2022 год и первое полугодие 2023 года в целом грузооборот в пункте пропуска составил более 400 тыс. тонн в импортном и экспортном направлении. Основную импортную номенклатуру товаров составили новые автомобили и спецтехника, оборудование, электротовары, товары народного потребления, почтовые отправления, плодоовощная продукция. Экспортный список составляют в основном продукты переработки сои, изделия из древесины, косметика.

Как сообщалось, новый международный автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ возведен на основе концессии. Первые автомобили пересекли мост 10 июня 2022 года. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.