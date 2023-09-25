"В аэропорту г. Иркутска в связи с технической неисправностью задержан вылет чартерного рейса авиакомпании "Икар" по маршруту "Иркутск — Пхукет". Время вылета по расписанию — 05:15 24.09.2023. Планируемое время вылета — 12:00 27.09.2023", — говорится в сообщении.

На рейс запланированы 434 пассажира. В настоящее время они размещены в гостиницах "Воздушная гавань", "Ангара", "Лазурный берег" и "Звезда".

В надзорном ведомстве добавили, что в аэропорту Иркутска задерживается вылет еще одного чартерного рейса.

"Сегодня в аэропорту г. Иркутска по причине замены экипажа задержан вылет рейса ZF-4075 авиакомпании "Азур Эйр" по маршруту "Иркутск — Пхукет", — говорится в сообщении.

Этот рейс должен был вылететь по расписанию в 10:00, планируемое время вылета — 16:00. На рейс запланировано 336 пассажиров.

Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, полагающихся пассажирам задержанных рейсов, в аэропорту организована работа мобильной приемной.