"В субботу, 30 сентября в 08:00 стартует долгожданная НЕмайская прогулка по сысертским лесам. Участников ждут четыре велопешеходных маршрута протяженностью 12, 28, 40 и 48 км. В этом году отправной точкой станет база отдыха "Сова" в селе Кашино", — говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что длинные маршруты пройдут через поселок Каменка, город Сысерть, природный парк "Бажовские места", а также по велопешеходной тропе "Сысертская сотня".

Кроме того, маршруты пролегают мимо горы Бессонова и креативного кластера "На заводе".

Для участников прогулки организуют трансфер из Екатеринбурга.

Новой локацией в этом году станет гора Березовая высотой 325 метров. "Буквально прошлой зимой на вершине Березовой появился необычный арт-объект — оригинальная беседка с искусственным газоном, подвижными зеркальными пластинами вместо стен и с полупрозрачной крышей", — отмечается в пресс-релизе.

17 сентября в Екатеринбурге и его окрестностях состоялась 40-я Майская прогулка. В ней приняли участие более 7 тыс. человек. Они прошли по маршрутам на 10, 20, 30, 40 и 50 км.