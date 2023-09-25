Организаторы уточняют, что длинные маршруты пройдут через поселок Каменка, город Сысерть, природный парк "Бажовские места", а также по велопешеходной тропе "Сысертская сотня".
Кроме того, маршруты пролегают мимо горы Бессонова и креативного кластера "На заводе".
Для участников прогулки организуют трансфер из Екатеринбурга.
Новой локацией в этом году станет гора Березовая высотой 325 метров. "Буквально прошлой зимой на вершине Березовой появился необычный арт-объект — оригинальная беседка с искусственным газоном, подвижными зеркальными пластинами вместо стен и с полупрозрачной крышей", — отмечается в пресс-релизе.
17 сентября в Екатеринбурге и его окрестностях состоялась 40-я Майская прогулка. В ней приняли участие более 7 тыс. человек. Они прошли по маршрутам на 10, 20, 30, 40 и 50 км.