Он отметил, что специалисты проводят регулярные осмотры детёныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть всё необходимое. "В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь детёныш подрос, у неё появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребёнка забирают на осмотр", — написал Собянин.

"Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 см. Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес", — добавил мэр.

Первый в истории России детёныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его родители — панды Жуи и Диндин. Китайское правительство в 2019 году подарило их Москве в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".