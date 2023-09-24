Он напомнил, что программа льготной аренды недвижимости для гостиничного бизнеса заработала в конце 2022 года. Инвестору, определенному по результатам торгов, необходимо отреставрировать или отремонтировать здание и открыть в нем гостиницу категории "три", "четыре" или "пять" звезд. При этом номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения. После этого предприниматель сможет обратиться за переводом на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.

Исполняющий обязанности руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводит пресс-служба, со своей стороны добавил, что площадь объекта составляет 423 кв.м.

"Объект культурного наследия дом купца Бавыкина — это двухэтажное кирпичное здание площадью 423 квадратных метра, построенное в 1895 году. Будущая гостиница имеет хорошую транспортную доступность — рядом находится станция метро "Преображенская площадь", Русаковская и Преображенская набережные, недалеко расположены Восточный вокзал и Северо-Восточная хорда", — отметил Гаман.