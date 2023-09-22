"Самолет Ан-26-100 летел по маршруту Ленск — Иркутск. У него отказал двигатель. Особенность самолета Ан в том, что они спокойно могут лететь дальше на одном двигателе, поэтому каких-то чрезвычайных мер не требовалось. Он прилетел в Иркутск и приземлился прямо по расписанию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такой самолет конструктивно сделан так, что может лететь на одном двигателе.

Представитель авиакомпании уточнил, что на борту было 25 человек, пять членов экипажа, никто не пострадал.