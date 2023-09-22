"С сегодняшнего дня по маршруту Иваново — Фурманов — Приволжск — Волгореченск ежедневно будут ходить "Орланы", делая по четыре рейса туда и обратно, а также один рейс по маршруту Фурманов — Приволжск — Волгореченск", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что их расписание синхронизировано со временем прибытия и отправления "Ласточек" Москва — Иваново и Нижний Новгород — Иваново, а также с поездами до Кинешмы.

Ускоренный поезд Воронеж — Тамбов будет курсировать по пятницам и воскресеньям с остановками на станциях Никифоровка, Сабурово, Селезни, Челновская, Пушкари, Радужный и Мичуринск-Уральский. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Сейчас это время составляет более 5 часов.

Сообщается, что Тамбов стал четвёртым региональным центром, где реализуется комплексный проект "Соединяя Черноземье". В настоящее время уже запущены маршруты из Воронежа в Курск, Белгород и Липецк.