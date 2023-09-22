"Больше всего обнаружено редких и охраняемых насекомых. Среди них особо интересны пчела номада вооруженная и гигантские стрекозы — дозорщик-император и камышовое коромысло. Помимо них, интересными находками стали зеленая жаба и небольшая птица луговой конек. И без того редкостное видовое разнообразие заказника стало еще больше, это очень отрадный факт", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Всего в ходе обследования и анализа фондовых материалов выявлено 13 редких и охраняемых видов фауны. Заказник был создан в 1981 году, его площадь составляет 1,3 тыс. гектаров. Объектами особой охраны в нем являются ценные биотопы, включая верховое болото Волковское с карьером Сима, а также несколько видов охраняемой флоры и фауны, в том числе занесенные в Красную книгу России птицы — сапсан и средний пестрый дятел. Здесь обитают несколько видов редких летучих мышей, рысь, речная выдра, орешниковая соня и другие охраняемые виды.