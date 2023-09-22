"Фрески были найдены в начале сентября при снятии кирпичной кладки над двумя надвратными нишами. Нам пришлось остановить работы и вызвать квалифицированного эксперта из Санкт-Петербурга, так как в области нет специалистов этой тематики. На днях он прибыл в регион и приступил к работе, которая будет завершена в лаборатории Северной столицы", — сообщили "Интерфаксу" в сообществе "Замок Найхаузен".

Однако первые данные о замковой живописи экспертом получены. Они говорят о том, что при нанесении рисунка использовались краски на основе минеральных пигментов. При том что XVI век уже известен использованием масляных красок, найденные изображения нанесены в технике масляной живописи — мазками, но минеральными пигментами с использованием минерального же связующего вещества.

По мнению эксперта, библейское изображение Богоматери и Иосифа обручника не является классической фреской. Оно наносилось с применением техники al secco, то есть на высохшую штукатурку. Фрески же наносятся на мокрую штукатурку. Такая техника носит название al fresco. Время появления на стене замка этой композиции можно примерно датировать XVI-XVII веками.

Ближайшая задача — сохранить и обезопасить работу мастеров средневековья. Она будет очищена, покрыта защитным составом и законсервирована. Состав, которым будет проведена консервация, усилит яркость пигментов и защитит изображения от вредного ультрафиолета.

После выполнения этих работ эксперт вернется в Петербург и отдаст на экспертизу частички краски, которыми сделан библейский рисунок. Результаты спектрального анализа позволят установить время написания сюжета более точно, заключил собеседник агентства.

Объект культурного наследия федерального значения "Замок "Нойхаузен", 1292 год" находится в Гурьевске. В 2023 году этот один из старейших памятников, расположенных на территории Калининградской области, стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот.

Инвестор планирует обустроить здесь замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею. На эти цели проекту в Нойхаузене в рамках губернаторской программы одобрено 352,5 млн рублей. Противоаварийные работы на сооружении инвестор рассчитывает завершить до конца 2023 года, реставрацию — до 2025.