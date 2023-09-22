«Организованные туристы в городе есть, но их немного. Размещены в основном у моря, не в центре Севастополя. К туроператорам туристы, находящиеся на курорте, не обращались», — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, отели функционируют в обычном режиме, туринфраструктура Севастополя работает штатно.

Туроператоры рекомендуют туристам временно не выезжать в центр города и соблюдать меры предосторожности.

Ракетная атака на Севастополь была совершена в пятницу днем. Силы ПВО сбили пять ракет. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.

С января по сентябрь 2023 года Севастополь посетили 207 тыс. туристов, это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.