"В слете примут участие, в том числе участники "Движения Первых", путешественники, гиды-экскурсоводы, представители отрасли, общественных организаций и региональных органов власти из 68 регионов России", — говорится в сообщении.

Они подведут итоги летнего туристического сезона и обсудят развитие походного туризма.

"Благодаря проекту (развития походного туризма — ИФ) в регионах обновляется инфраструктура туристических пешеходных маршрутов и повышается их доступность, а местные жители открывают для себя новые места и находят единомышленников", — отмечает пресс-служба.

Помимо этого, на турслете представители проектных офисов программы "Больше, чем путешествие", федеральных и региональных органов власти сформируют направления работы в сфере молодежного походного туризма.