"Приговором суда виновный осужден к штрафу и условному лишению свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2021 года из-за непрофессиональных действий фигуранта, проводившего принудительный спуск лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае, произошел сход снежной лавины на место, где находилось большое количество людей.

В результате один из местных жителей получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался.

Фигуранту дела инкриминировали ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, 18 января 2021 года на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае сошла снежная лавина. Под снегом было обнаружено тело одного погибшего — президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурата Маршанкулова.