Документ о побратимстве, предусматривающий двусторонние связи на стабильной и долгосрочной основе в торгово-экономической, производственной, социальной, образовательной, культурной и туристской областях, скрепили мэры городов Дербент и Великий Новгород Рустамбек Пирмагомедов и Александр Розбаум.

Подписание соглашения состоялось в рамках IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России" под председательством спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, который проходит в Дербенте.