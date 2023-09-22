Все желающие смогут посмотреть на гонку роботов на специальном полигоне, который будет расположен в одном из торговых центров города.

В турнире примут участие 25 команд из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В номинации "Искатели" будут состязаться школьники от 7 до 14 лет, им предстоит показать свои умения управления роботами непосредственно на полигоне.

"В категории "Экстремал" выступают участники от семи лет и старше (верхнего возрастного порога нет). Для них главное условие — это управление роботом через специальную ширму при помощи видеозрения", — отмечается в сообщении.

По итогам заездов будут определены призеры и победители в каждой из двух категорий.