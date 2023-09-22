"В целом с начала года на курорте отдохнули и оздоровились 6 миллионов человек, из них свыше 4,3 миллиона — в летнем сезоне. Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80% коллективных средств размещения, а в целом на осень — более 70 процентов", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, Сочи является самым востребованным и безопасным курортом России. Турпоток в сравнении с прошлогодними показателями вырос на 3%.

"По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 миллиона человек", — сказал Копайгородский.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Сочи пояснили, что рост турпотока подтверждается объемом отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса Сочи. "По итогам 7 месяцев 2023 года он составил 38,1 миллиарда рублей, или 117,2% к аналогичному периоду 2022 года", — отметили в пресс-службе.

В Сочи представлены обширный номерной фонд всех категорий, развитая туристическая инфраструктура, наличие 170 комфортных морских пляжей, в том числе 35 с национальным знаком качества "Синий флаг", а также разнообразие развлечений для всех категорий туристов.

"Ежегодно растет спрос на отдых и на курортах горного кластера, которые в купальный сезон организуют трансфер на пляжи Имеретинской низменности. В курортном сезоне 2023 года в Сочи работает 13 отелей по системе "все включено". Практически во всех отелях есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки, предлагается разнообразная анимационная программа", — сообщила пресс-служба.