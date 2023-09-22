"В настоящее время на территории города Сочи единовременно находятся около 190 тыс. туристов. Наибольшим спросом в бархатный сезон пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93%", — говорится в сообщении.

Туристам и местным жителям доступно 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа.

"В санаторно-курортной отрасли реализуются 26 инвестиционных проектов на 370 миллиардов рублей. Они дадут городу 11 тысяч новых рабочих мест. Сочи получит почти дополнительно 17 тысяч номеров — 2,5 тыс. из них в категории "ультра все включено", — отмечает пресс-служба.

По поручению главы города Алексея Копайгородского, в этом году сформировано пять пеших туристско-экскурсионных маршрутов. Они проходят по главным улицам Сочи и рассчитаны в большей степени на самостоятельного туриста. Для удобства на них установлено более 160 знаков навигации. В текущем году более чем на 80 пешеходных тропах обновились входные группы, 30 из них были переоборудованы. На девяти природных объектах туристского показа выполнено комплексное благоустройство. Сеть пешеходных и велосипедных маршрутов для любителей активного отдыха включает 1,2 тыс. километров трасс, 150 из них благоустроены по современным экологическим стандартам.