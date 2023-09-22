"Турпоток в Кисловодске за три летних месяца 2023 года вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

С июня по август в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 128 тыс. человек со средним сроком пребывания, а в рекордном по турпотоку 2019 году летом в здравницах курорта отдохнуло около 73 тыс. гостей.

Отмечается, что благодаря развитию курортной инфраструктуры и разных видов отдыха в город стали приезжать туристы разных возрастов и предпочтений.

Ранее сообщалось, что рекордное количество человек, более 400 тыс., приехало в Кисловодск летом железнодорожным транспортом.