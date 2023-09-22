"Выставка "И.А. Гончаров и Симбирск" создана на материалах из уникального собрания Ульяновского областного краеведческого музея. Именно в Ульяновске сегодня находится единственный в стране и мире музей писателя. Размещается он в доме, где писатель родился", — говорится в сообщении.

Тулякам представлены копии портретов, фотографий, иллюстраций и муляжи книг, рукописей, рассказывающих о жизни и творчестве Ивана Гончарова. Посетители смогут познакомиться с иллюстрациями к таким крупным произведениям, как "Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв", "Фрегат Паллада".

В числе экспонатов также представлена рукописная летопись семьи писателя, которую вели более 150 лет. "Летописец семьи Гончаровых" был начат в 1733 году, а завершен племянником литератора в 1889 году. В книге, в частности, есть сведения о бракосочетании родителей, рождении всех детей, а также о проходящих политических событиях в России.

Выставка "И.А. Гончаров и Симбирск" распложена в Доме-музее В.В.Вересаева и будет работать до 26 октября.

Гончаров родился 6 июня 1812 года в Симбирске (ныне — Ульяновск). Умер 15 сентября 1891 в Санкт-Петербурге.

Дом-музей В.В. Вересаева — единственный в России музей писателя, переводчика и литературоведа Викентия Вересаева. Открылся в январе 1992 года.