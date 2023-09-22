По итогам внутренних проверок при сотрудничестве с поставщиками American Airlines выявила несертифицированные компоненты на небольшом количестве самолетов, после чего каждый из них был немедленно выведен из эксплуатации, заявил представитель перевозчика.
В настоящий момент авиакомпания продолжает расследование обстоятельств произошедшего, поддерживая контакты с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), и осуществляет замену контрафактных деталей.
Некоторое время назад FAA сообщило о том, что британский поставщик запчастей AOG Technics продал компании TAP Maintenance & Engineering, занимающейся ремонтом и техобслуживанием самолетов, не одобренные регулятором компоненты для двигателей летательных аппаратов. Факт фальсификации был установлен в июле, отметили в FAA.
С аналогичным предупреждением в августе выступило и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).
Общее число различных поддельных компонентов, реализованных AOG Technics, оценивается в несколько тысяч.
Акции American Airlines прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 2,7%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 12,8%.