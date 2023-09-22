По данным ведомства, 31,7% посетителей прибыли из России, 17,7% — Турции, 7,5% — Ирана, 4,9% — Индии, 4,7% — Грузии, 4,4% — Саудовской Аравии, 2,6% — Казахстана, 2,4% — Пакистана, 2,1% — ОАЭ, 1,8% — Узбекистана, 1,6% — Израиля, по 1,5% — Кувейта и Украины, 1,4% — Беларуси, 1,2% — Туркменистана, 1,1% — Великобритании, 11,9% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 69,9% — мужчины, 30,1% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза — до 549,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 37,8% — до 67,6 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 10,2% — до 228,4 тыс. человек.

71,9% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 26,7% — железнодорожным и автомобильным, 1,4% — морским транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-августе текущего года увеличилось на 23% — до 1 млн 209 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию — на 33,6%, в Турцию — на 13,7%, в Иран уменьшилось на 20%.

В целом, 44,3% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 21,3% — Россию, 9,1% — Грузию, 7,4% — Иран и 17,9% — в другие страны. 65,1% уехавших составили мужчины и 34,9% — женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.