"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", — написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев отметил, что продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота.

На данный момент продолжается подомовой обход, пока выбитых стекол не зафиксировано, отметил глава города. На месте развернут оперштаб.

Ранее губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу флота и падении осколка возле театра Луначарского в центре города.