"Перед нами стоит цель — показать, что музыка сочиняется, что в Петербурге и других городах России много талантливых композиторов. Во многих культурах дождь — это символ плодородия, обновления, нового взгляда на привычные вещи, поэтому фестиваль получил такое название", — сказал Танонов.

По его словам, в рамках фестиваля пройдут четыре крупномасштабных концерта. "Откроется в Капелле концертом "Заклятие солнца". Программа "Запечатленный ангел" — большое событие хоровой музыки. "Русская карусель" — концерт русских народных инструментов. Закроют фестиваль хиты петербургских композиторов", — отметил художественный руководитель проекта.

Он добавил, что зрители также смогут посетить инновационную программу "Питчинг-концерт", где будет представлена театральная музыка. Концерт "В кругу друзей" объединит музыку композиторов из Казани, Ростова-на-Дону и других российских городов.

"Мы надеемся на теплый диалог с публикой и ставим перед собой амбициозные задачи — расширить аудиторию, привлечь молодежь", — подчеркнул Танонов.

За восемь концертных программ фестиваль представит сочинения более чем 50 авторов Петербурга. Прозвучит музыка самых разных жанров — от хоровой, фортепианной и камерной до народной и электронной.