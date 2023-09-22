Глава латвийского Минюста пояснила в соцсети X (ранее Twitter), что, если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано.

Агентство напоминает, что в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, а также с позицией МИД Латвии с 12 сентября лицам на зарегистрированных в России транспортных средствах запрещен въезд в ЕС через пункты пересечения латвийско-российской и латвийско-белорусский границы.

Ранее уже действовал запрет на пересечение границы ЕС грузовыми перевозчиками, то есть зарегистрированными в России фурами и прицепами. Запрет не распространялся на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории ЕС между Калининградской областью и остальной частью России.

В то же время было разрешено возвращаться из ЕС в РФ на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.