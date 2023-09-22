"Более 130 модульных средств размещения для туристов до конца 2024 года будут построены в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе в результате реализации 21 инвестиционного проекта", — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Инвестпроекты будут реализованы на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий, а также средств инвесторов, уточнил глава региона.

Темрезов отметил, что поток туристов в Карачаево-Черкесию растет с каждым годом. Только за прошлый год республику посетили более 1,9 млн туристов.

"Именно поэтому создание глэмпингов как варианта размещения туристов расширит гостиничный фонд региона, а также создаст комфортные условия для наших гостей там, где раньше это было невозможно", — добавил глава КЧР.