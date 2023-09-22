"Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий", — написал Развожаев в пятницу своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что всем, кто находится рядом со штабом Черноморского флота, при включении сирены, необходимо пройти в укрытия.

"На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств", — написал Развожаев.

Ранее в тот же день губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу флота и падении осколка возле театра Луначарского в центре города.