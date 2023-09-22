"Церемония открытия парка состоялась на базе дайв-клуба "Посейдон39", расположенного на берегу озера Синявинское в поселке Янтарный. В ней приняли участие вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко, начальник Главного управления МЧС РФ по Калининградской области генерал-майор Роман Емельянов и другие. В приветствии они подчеркивали, что на туристической карте региона появился очень знаковый объект, который быстро станет одной из ярких достопримечательностей и точкой притяжения", — сказала Говорова.

По ее словам, официальные представители и гостьи смогли при желании облачиться в гидрокостюмы и спуститься к экспонатам подводного парка, которые расположены на глубинах от 10 до 21 метра. Вода в озере еще достаточно теплая, хотя на глубине уже ощущается разница температуры с поверхностью. Но при этом подводный парк "Янтарный" будет работать и в зимнее время.

В подводном парке находятся различные интересные объекты, связанные жизнью людей и промышленных предприятий, военных. Так, часть подводной коллекции переданы парку Калининградским янтарным комбинатом, так как ранее озеро Синявинское явлюсь карьером, где добывали янтарь. Подводный маршрут дополнен специальным этикетажем, на берегу установлены информационные щиты, пояснила Говорова.

Подводный парк предназначен также для обучения и подготовки аквалангистов-ныряльщиков, которые потенциально заинтересованы в реализации научно-исследовательских проектов по подводной археологии в сотрудничестве с Музеем Мирового океана. Также совместно с АО ИО РАН и КГТУ ведется мониторинг состояния акватории и гидрологические исследования, что также является важными задачами создания подводного парка.

Планируется, что после того как погружения будут завершены, участники мероприятия проведут научную конференция, приуроченную к открытию подводного парка.

Подводный парк "Янтарный" — проект Музея Мирового океана, фонда "Морское наследие Отечества". Он реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Содействие оказывает также правительство Калининградской области.

Озеро Синявинское — это еще немецкий выработанный карьер по добыче янтаря, который был затоплен пресной водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съёмках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 23 метров.