"Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.

По его данным, рейс TK 3964 совершал перелет из Антальи в Пермь. В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно в ближайшее время будет отбуксировано на стоянку.

"На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов", — добавили в пресс-службе.

AnadoluJet базируется в международном аэропорту Эсенбога города Анкара. Выполняет внутренние и международные рейсы.