Перелеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям на Airbus А320 вместимостью до 168 пассажиров. Время в пути — около 5 часов.

В настоящее время перевозчик выполняет по этому маршруту 3 рейса в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Air Arabia впервые открыла полетную программу по маршруту Шарджа-Уфа-Шарджа в начале декабря прошлого года.

Air Arabia — ближневосточный лоукостер, выполняет рейсы в более чем 40 стран. В основном речь идет о странах Европы, Азии, Северной и Восточной Африки.