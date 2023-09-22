"По прогнозам специалистов в лесах Московской области установится преимущественно третий класс пожарной опасности, что означает высокую вероятность возникновения возгораний. В эти дни лучше воздержаться от посещения леса, поскольку статистика неумолима — большинство пожаров возникают из-за человеческого фактора", — приводит слова зампреда регионального правительства Георгия Филимонова пресс-служба.

Он напомнил, что только с начала недели на землях лесного фонда Подмосковья произошло 6 пожаров. Возгорания были зафиксированы в Виноградовском и Ногинском лесничествах. На их тушении задействовали 14 единиц техники и 28 человек личного состава лесопожарных служб.

По данным комитета, в субботу прогнозируется четвертый класс пожароопасности в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве "Русский лес". В воскресенье помимо данных территорий, сложная ситуация ожидается в Подольском лесничестве.