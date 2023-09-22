"Рейс появится в расписании авиакомпании в дополнение к ежедневным полетам по маршруту. Частота увеличивается в рамках стратегии динамичного развития авиатранспортных узлов перевозчика — Северо-Западного и Сибирского", — говорится в сообщении.

Полеты по понедельникам, средам, четвергам и субботам "Россия" будет выполнять два раза в день на воздушных судах А319 пассажировместимостью 128 человек. По вторникам, пятницам и субботам — один раз в день на лайнерах А320, рассчитанных на 158 пассажиров.

"В связи с повышенным спросом на авиаперевозки по маршруту и расширением географии полетов из аэропортов Петербурга и Красноярска планируется еще более увеличить частотность рейсов между двумя авиатранспортными узлами в рамках осенне-зимнего расписания "России"", — уточняет пресс-служба перевозчика.

Полеты из Петербурга в Красноярск также совершают авиакомпании Smartаvia, NordStar и "Аэрофлот".

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" (Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярск.